İzmir'de işçi minibüsü devrildi: Bir kişi öldü, 5 tarım işçisi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesi Kahrat Mahallesi'nde Suriyeli patates işçilerini taşıyan minibüs, kavşaktan kontrolsüz çıkan Yasin Yarış’ın kullandığı otomobile çarptı. Yarış olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çarpmanın şiddeti ile minibüs devrilirken olay yerine Ödemiş ve Tire'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste bulunan tarım işçilerinden 5'i yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Mahallesi sakinleri ise söz konusu kavşakta hemen hemen her gün kaza olduğunu söyleyerek önlem alınmasını istedi.