İzmir'de iki ayda 300'e yakın kuaför salonu kapandı

Kuaför ve güzellik salonları, Covid-19 salgını nedeniyle kapalı kaldıkları süre boyunca ettikleri zararı kapatamadı. Mayıs ayından sonra hijyen kurallarına dikkat edilerek hizmet vermeye başlayan kuaförler ve güzellik salonları, aldıkları tüm önlemlere rağmen müşteri talebini artıramadı. Son günlerde artan vakalar sonrası tekrar kuaför ve güzellik salonlarının kapanması gündeme geldi.

BirGün'de Su Çiftçi'nin İzmir Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı H. Sezai Apaydın, esnafın bitme noktasına geldiğini ve hükümetin destek olması gerektiğini belirtti.

'Depremde 50 meslektaşımızın dükkânı zarar gördü'

Apaydın, “Pandemi başlangıcında elbette ki korktuk, endişelendik sonuç itibariyle iki gün içerisinde bütün iş yerlerimiz kapatıldı. Bu zaman dilimi içerisinde çok ciddi sıkıntılar çektik. Hiçbir destek almadık. 3 aylık bir kapanmadan sonra açılmayla beraber toparlama aşamasında geçmiştik ki deprem tuzu biberi oldu. Depremde 50 meslektaşımızın dükkânı zarar gördü ve çoğu arkadaşımızın dükkânı yıkılacak. Buralar için destek istedik ama maalesef ki prosedür zorluyor. Yetişmeye çalışıyoruz, başvurular yapıyoruz. Tekrar kapanırsak isyan edileceğine inanıyorum. Son 2 ay içerisinde 300’e yakın salonumuz kapandı, kapanmalar her geçen gün artıyor. Maalesef ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arkadaşlarımız isyanlarını sosyal medyadan dile getiriyorlar. Beklentilerimiz oldukça temel yaşamsal konuları ele alıyor. Kiraların karşılanması, evimize ekmek götürmek en az asgari ücret bedelinde işletme sahibi arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza destek olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bundan kaçınılmamalı tüm esnafa ve çalışanlara destek verilmeli“ diye konuştu.

'Maddi olarak zorlanıyoruz'

Buca’da kuaför salonu olan Müjdat Güvendik de, “Pandemiyle beraber hayatımıza birçok olumsuzluk girdi. İşlerimiz aksadı maddi olarak zorlanıyoruz. Geçim derdimiz baş gösterdi. Depremde üzerine tuz biber oldu. Kira, faturalar, malzeme giderleri derken zaten var olan kriz, salgınla birlikte bizleri ezdi geçti. Ek gelirimiz yok, gelir kaynağı da sağlanmadığından kendi cebimizden her şeyi halletmeye çalışıyoruz. Tek temennimiz karnımızın doyması olduğu bir memlekette günlerimiz yaşam mücadelesi vererek geçiyor. Böyle nasıl yaşayacağız?” dedi.

'Halka destek olunsun'

Kahramanlar’da kuaför işletmecisi Kader Hepsarıgül ise, “Sosyal mesafeye, maskeye, dezenfektana sarılı bir hayat yaşıyoruz. İstediğiniz kadar önlem alın bu öyle bir hastalık ki nereden geleceği belli olmuyor. Açık kalmayı elbette istemiyoruz ama açık kalmazsak hayatımıza devam etme olanağımız yok. Kâr elde etme derdini bırakalı çok oldu tenceremiz kaynasın yeter. Biz de sağlığımızı düşünüyoruz ama desteksiz nereye kadar dayanabiliriz. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Kapatsın devlet tüm memleketi fabrikasından kuaförüne, adliyesinden restaurantına kadar herkese ücretsiz test ve aşı yapılsın salgın kontrol altına alınsın. Kapanma döneminde de halka destek olunsun sosyal devleti de salgının ortadan kalktığını da görelim” dedi.