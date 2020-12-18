İzmir'de iki AKP yöneticisi tutuklandı: Cinayet ve çocuk istismarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisine "CHP'deki tacizleri takip edin" talimatı vermesinin ardından İzmir'den bir taciz ve cinayet haberi geldi. Fakat haberde failler AKP yöneticileriydi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi AKP ilçe yöneticisi Dursun Ali İnce, üvey kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, partinin bir başka yöneticisi Nihat Boytepe ise trans arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklandı.

AKP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İnce’nin, imam nikâhlı ikinci eşinin kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şu anda 13 yaşında olan çocuğun uzun süredir istismara uğradığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'in haberine göre olayın geçen hafta ortaya çıktığı belirtilirken Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı İnce hakkında soruşturma başlattı. İnce, tutuklanarak cezaevine konuldu. AKP’li diğer yönetici Boytepe ise iddiaya göre yaklaşık iki ay önce Bayraklı ilçesinde buluştuğu trans arkadaşını tabancayla kafasından vurarak öldürdü.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Boytepe’nin WhatsApp mesajlarını sildiği, ifadesinde arkadaşını kendisinin öldürmediğini, yanındayken intihar ettiğini söylediği kaydedildi. Savcılığın soruşturmasının ardından Boytepe, “Ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle tutuklandı. Boytepe’nin Facebook sayfasında tabancasıyla çekildiği fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.