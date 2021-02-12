İzmir'de hortum ve yağışın verdiği hasar görüntülendi

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumun ardından 1'i ağır, 18 işçi yaralanmış, çok sayıda ev hasar görmüştü. Bir vincin işçi barınaklarının üzerine devrildiği öğrenildi.
Yaralanan 18 kişi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ayağı kırılan bir kişi Dokuz Eylül Üniversitesi’ne sevk edildi. İlçe genelinde yaklaşık 15 araç hasar gördü. Marina’da demirli 4 tekne battı. 1 teknede ağır hasar oluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, hortum sonucunda Çeşme Alaçatı Port bölgesinin inşaat alanında konteyner, araç ve vinç direğinin devrildiğini, bazı evlerin çatılarınınsa uçtuğunu duyurmuştu. Hortumun verdiği zarar günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.
Öte yandan kent merkezinde de çok sayıda dere taştı, bazı ev ve işyerlerini su bastı, yollar çöktü.