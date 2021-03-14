İzmir'de HES kodu zorunluluğunun kapsamı genişletildi

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de kamu kurumları ve birçok mekana girişte HES kodu zorunluluğu getirildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararların alındığı bildirdi.

Karara göre; berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, dernek lokali, nikah salonu, düğün salonu, hamam, sauna, masaj salonu, kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu, lunapark, tematik parklar, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunlu hale getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı tüm okul ve kurumlara girişlerde öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES kodu kontrolleri yapılacak.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması kararlaştırıldı.