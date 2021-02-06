İzmir'de dün Boğaziçi eylemlerine destek için bir araya gelen üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı.
Alsancak'ta gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı.
6 kişi için iki haftada bir imza ile adli kontrol tedbiri uygulanacağı öğrenildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de gözaltına alınan öğrenciler serbest
İzmir Alsancak'ta Boğaziçi'ne destek eyleminde gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı.
Haber Merkezi
İzmir'de dün Boğaziçi eylemlerine destek için bir araya gelen üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı.
Alsancak'ta gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı.
6 kişi için iki haftada bir imza ile adli kontrol tedbiri uygulanacağı öğrenildi.