İzmir'de gözaltına alınan öğrenciler serbest

İzmir Alsancak'ta Boğaziçi'ne destek eyleminde gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı. 

Haber Merkezi

İzmir'de dün Boğaziçi eylemlerine destek için bir araya gelen üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı.

Alsancak'ta gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı. 

6 kişi için iki haftada bir imza ile adli kontrol tedbiri uygulanacağı öğrenildi.

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