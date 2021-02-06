İzmir'de gözaltına alınan öğrenciler serbest

İzmir'de dün Boğaziçi eylemlerine destek için bir araya gelen üniversite öğrencileri gözaltına alınmıştı.

Alsancak'ta gözaltına alınan 20 öğrenci serbest bırakıldı.

6 kişi için iki haftada bir imza ile adli kontrol tedbiri uygulanacağı öğrenildi.