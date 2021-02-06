İzmir'de gözaltına alınan iki kişiye çıplak arama, avukatlara tehdit!

İzmir'de dün Boğaziçi'ne destek için yapılan eylemde 32 kişi gözaltına alınmıştı.

ÇHD İzmir Şubesi, gözaltına alınan iki müvekkillerinin çıplak aramaya maruz kaldığını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

İzmir Güvenlik Şubede iki müvekkilimiz çıplak arama işkencesine maruz kalmıştır. İşkence sırasında müvekkillerimizin yukarıdan sesi geldiği için içeri girmeye çalıştık ancak hukuka aykırı şekilde engellendi. Güvenlik Şube tarafından meslektaşlarımız tehdit edildi.

İzmir Barosu Başkanı tarafından başsavcı ile yapılan görüşme ve meslektaşlarımızın çabası sonucunda getirilen diğer kişiler kamera eşliğinde aranmaya başlandı. Müvekkillerimize yapılan işkenceler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yapılan işkencelerin takipçisi olacağız.