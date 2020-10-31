İzmir'de enkazdan borç listesi çıktı

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından arama kurtarma çalışması süren Doğanlar Apartmanı'nın 3. katında AFAD ekipleri bir çanta buldu.

Yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın Emine Kavak isimli kadına ait olduğu belirlendi. Kavak'ın deprem öncesinde mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.