İzmir'de doktorları darp eden iki kişi serbest bırakıldı

İzmir'de doktorlara saldıran şahıslar gözaltına alındı ve ifadelerini vermelerini takiben serbest bırakıldı.

Hekimlere yönelik şiddet, dün saat 17.30 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana geldi. E.B. geçirdiği trafik kazasının ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi travma birimine getirildi. Sıraya alınan E.B., hemen tedavi edilmek istediğini söyleyince doktor Ö.K., planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.B., doktora hakaret etti. Ö.K.'nin yanındaki doktor O.T., E.B.'ye sakin olması ve bağırmaması yönünde ikazda bulundu. E.B. ve yanında bulunan arkadaşı İ.H.Ç., doktorlar Ö.K. ve O.T.'yi darbetti.

Doktorlar polisten yardım isterken, 2 fail 35 AFC 320 plakalı araca binerek hastaneden kaçtı. E.B. ve İ.H.Ç. ile yanlarında bulunan Ö.Ç., gözaltına alındı. Üst araması ve araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

Saldırganlar ifadelerini vermelerini takiben serbest bırakıldı.