İzmir'de depremzedelerin durumu soL Bakış'ta

soL TV'de yayınlanan soL Bakış programında bu akşam İzmir'de bir ay önce yaşanan yıkımın ardından depremzedelerin durumu ele alınıyor.

Haber Merkezi

İzmir'de yaşanan yıkımın üstünden bir ay geçti fakat her şey eskisi gibi. soL TV'de soL Bakış programı depremzedelerin durumunu mercek altına alıyor. 

soL Bakış'ı izlemek için: