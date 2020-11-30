İzmir'de yaşanan yıkımın üstünden bir ay geçti fakat her şey eskisi gibi. soL TV'de soL Bakış programı depremzedelerin durumunu mercek altına alıyor.
soL Bakış'ı izlemek için:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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İzmir'de depremzedelerin durumu soL Bakış'ta
soL TV'de yayınlanan soL Bakış programında bu akşam İzmir'de bir ay önce yaşanan yıkımın ardından depremzedelerin durumu ele alınıyor.
Haber Merkezi
İzmir'de yaşanan yıkımın üstünden bir ay geçti fakat her şey eskisi gibi. soL TV'de soL Bakış programı depremzedelerin durumunu mercek altına alıyor.
soL Bakış'ı izlemek için: