İzmir'de depremin ardından kira fırsatçılığı

İzmir'de Cuma günü meydana gelen depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören yurttaşlar artan kira fiyatlarıyla karşı karşıya.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 bin 287 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 124 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina; 119 orta hasarlı bina ve 730 az hasarlı bina tespit etmişti.

Depremin ardından evleri hasar görenler geçici olarak kurulan çadırlar, okullar, spor salonları, camiler ve misafirhanelerde konaklamaya başladı.

Barınmak için kiralık ev aramaya başlayan yurttaşlarsa, kira fiyatlarında artışla karşılaştı.

Depremde evi yıkıldıktan sonra kiralık ev aramaya başlayan bir İzmirli yurttaş, soL'a yaptığı açıklamada, dün bir ev sahibiyle kira için aylık 1800 liraya anlaştığını, ancak bugün ev sahibinin fiyatı ani bir kararla 2 bin liraya yükselttiğini belirtti.

Görüştüğümüz yurttaş, "Dün 1800 liraya anlaşmıştık. Ev sahibi bugün arayarak, kardeşleriyle konuştuğunu ve fiyatı arttırdığını söyledi. Bu nasıl oluyor, anlamak mümkün değil. Ben de 'böyle iş olmaz' diyerek kabul etmedim" dedi.