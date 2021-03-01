İzmir'de depremde hasar gören ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi

İzmir'de riskli konumarın dönüşümü ile ilgili ilçe belediyelerine plan yapma yetkisi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olağanüstü meclis toplantısında İmar, Bayındırlık, Hukuk, Deprem ve Afet, Kentsel Dönüşüm komisyonlarından meclis gündemine gelen raporlar görüşüldü. Toplantıda, 30 Ekim'de meydana gelen deprem sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için ilçe belediyelerine yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "30 Ekim depremi sonrasında, bundan sonra bu şehirde benzer felaketlerle karşılaştığımızda tahribatların azaltılması ve can kaybı yaşanmaması için yapı stoğumuzla ilgili neler yapılabileceği, planlarımızda ne tür inisiyatiflerin ortaya konulması gerektiğine dair kapsamlı bir çalışma başlattık" dedi.

Soyer "Birinci olarak bu düzenleme kaçak yapılara meşruiyet kazandırmak için yapılan bir çalışma değil. Ruhsatlandırılmış, planlı alanda yer alan binalarla ilgili verilen bir karar. Ne nüfus yoğunluğunu ne de yapılaşmayı arttırıyoruz. Mevcut durumu koruyarak deprem nedeniyle kaybolan haklarını vatandaşa iade ediyoruz. Bu düzenleme sadece hasarlı yapılarla ilgili değil, benzer bir felaket yaşanırsa hasar alma ihtimali olan yapıları da ilgilendiriyor. Biz bir daha böyle bir felaket yaşandığında can kaybı olmasın diye yola çıktık" diye konuştu.

Dünya Bankası ile deprem sonrası kentsel dönüşüm için 250 milyon dolarlık, düşük faizli, 5 yılı ödemesiz 30 yıl vadeli kaynak için görüştüklerini söyleyen Soyer, son İzmir ziyaretinde konuyu AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirtti. İller Bankası üzerinden aktarılabilecek bu kaynak için destek istediğini belirten Soyer, "Benim şahsi izlenimim olumlu yaklaştı ama inceleteceğini de söyledi. Dilerim, bir an önce, taktir edilirse çok hızlı bir şekilde Dünya Bankasının bir iki ay içinde bu kaynağı aktarması mümkün" dedi.