İzmir'de deprem sonrası tüm gelişmeler...

İzmir'de AFAD'a göre 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı ve yaralılar var.

İzmir merkezli depremin büyüklüğü 6,6-6,9

AFAD'ın deprem sonrası ilk açıklaması:

Büyüklük : 6.6 (Mw) Yer : Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) Tarih-Saat : 30.10.2020, 14:51:24 TSİ Enlem : 37.8881 N Boylam : 26.7770 E Derinlik : 16.54 km

Kandilli ise yaptığı açıklamada depremin 6,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 6,9 olarak güncelledi.

26 kişi yaşamını yitirdi, 831 yaralı

Deprem sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Yaralı sayısı ise 831'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 831 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmaların tamamlandığı kalan 8 binada çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada "Deprem sonrasında, 35’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 489 artçı sarsıntı yaşanmıştır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada "Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti sevk edilmiştir. Türk Kızılay tarafından 79 personel, 70 gönüllü, 17 araç, 28.593 ikram malzemesi ve 56.300 kişi/öğün hizmet verebilecek 5 mobil mutfak ve 5 sahra tipi mutfak bölgeye gönderilmiştir; 17.000 kişiye çorba dağıtımı yapılmaktadır" denildi.

AFAD ayrıca "Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir" bilgisini de verdi.

Soyer: 180 kişi enkaz altında

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gece 02.20 sıralarında CNNTürk'te yaptığı açıklamada Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda 180 kişinin enkaz altında olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Erdoğan: Yaralı sayımız 438

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İzmir'deki depremde 438 yurttaşın yaralı olduğunu açıkladı.

Erdoğan "Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta. 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik" diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nde kan ihtiyacı sürüyor

Ege Üniversitesi Kan Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur" denildi.

soL'un akşam saatlerinde edindiği bilgiye göre Ege Üniversitesi Kan Merkezi'nde her gruptan kan ihtiyacı sürüyor.

İzmir'e girişler durduruldu

Valilik kararı doğrultusunda İzmir'e girişler bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun" dedi.

Vali Köşger: 4 bina tamamen yıkıldı

İzmir Valisi, enkazdan 70 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu, "Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu, 1 vatandaşımızın yaralandığı bilgisi var" dedi.

Vali Köşger, "Şu ana kadar tespitlerimiz 4 binanın tam olarak yıkılmış olduğu. 10'un üzerinde de yan yatmış bina var. Çok hasarlı binalar da var" dedi.

Yıkılan binalar var

Depremin ardından Bornova'da bir binanın yıkıldığı haberi geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken binada arama kurtarma çalışması başlatıldı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökçe ise, "Buca ve Bayraklı'da bazı binaların yıkıldığı ihbarını aldık" dedi.

Soylu'dan açıklama: 6 bina yıkıldı

İçişleri Bakanı Soylu: "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi."

Çok sayıda ilde hissedildi

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi

İmamoğlu'ndan açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.

AFAD: Binalara girmeyin

AFAD'dan yapılan açıklamada, bölgedeki hasarlı evlere kesinlikle girilmemesi istendi.

İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası deniz taştı

Erdoğan'dan açıklama

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.

İzmir’deki depremin ardından Seferihisar’da deniz seviyesinin yükseldiği görüldü

Tunç Soyer: 20'ye yakın bina yıkıldığı ihbarı aldık

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldıklarını söyledi.

CNN Türk ekranlarında İzmir'den olduğu belirtilen görüntüler yayınlandı

Bakan: Enkaz altında kalanlar var

Çevre Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremde enkaz altında kalan yurttaşların olduğunu söyledi. Kurum, "5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında vatandaşlarımız var. Valiliğimiz bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kuruldu. İçişleri Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bütün birimleri İzmir ve ilçelerine yönlendirildi" dedi.

Enkaz altında kalan yurttaşları kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaların ardından yıkılan bir binanın enkazından genç bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

Bir binanın yıkılma anı görüntüleri

İzmir'de depremin ardından bir bina böyle yıkıldıhttps://t.co/8kWUH1wrVp pic.twitter.com/nU71td1n2t — soL Haber (@solhaberportali) October 30, 2020

Bayraklı'da hasar var

Depremin en çok etkilediği yer Bayraklı oldu. Bayraklı'da çok sayıda bina hasar görürken, yurttaşlar sokaklara dökülmüş durumda.

'Balıkçılara ulaşamıyoruz'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Aldığım ilk haberlere göre açıkta olan balıkçılar varmış, onlardan haber alamıyoruz. Sayıları bilmiyoruz. Sahil bölgelerini su bastı denizden. Akşam bir kriz masası oluşturulacak ne olduğu belli olacak. Deniz taştı, küçük çaplı bir tsunami muhtemelen. Büyük bir ihtimalle can kaybı var, Kaleiçi'ndeki evler tek katlı ve onları su bastı" diye konuştu.

AFAD'dan uyarı

AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: İletişim için internet tabanlı haberleşme uygulamaları ve SMS'i tercih edin.

AFAD açıklamasında, "Depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmaları devam ediyor. TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. İzmir, Muğla ve Aydın'da 115 sahada enerji ve 10 sahada servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır" bilgisi de paylaşıldı.

Artçı depremler sürüyor

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede 3,9 ile 4,8 büyüklüğü arasında 6 artçı deprem daha yaşandı.

Tabip Odası Genel Sekreteri'nin ailesi enkaz altında

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel'in eşi ve iki çocuğu depremde yıkılan bir binada enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada "İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel'in değerli eşi ve iki çocuğunu yitirdiğimizi üzüntü ile öğrendik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun. Depremde yakınlarını kaybeden acılı ailelere başsağlığı ve sabır, yaralananlara iyilik diliyoruz. Kalbimiz İzmir'le" denildi.