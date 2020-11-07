İzmir'de dayanışma çadırlarına polis müdahalesi!

İzmir'de depremin hemen ardından yurttaşların yanında olan dayanışma çadırlarının, iktidarın talimatıyla kaldırılması istendi.

AFAD ve diğer kuruluşlardan yeterli desteği göremediğini belirten çok sayıda yurttaş, tarikatlar yerine dayanışma çadırlarının hedef alınmasına tepki gösterdi.

'İstiyorlar ki tarikatlara verilsin'

Çadırlara polis geldiği sırada TKP masasına topladığı yardımları getiren bir yurttaş engellenmek istendi ancak polisin engelleme girişimine rağmen toplanan yardımlar teslim edildi.

Bu sırada polisin engelleme girişime tepki gösteren TKP'liler, "İstiyorlar ki tarikatlara verilsin, cemaatlere verilsin, biz yardımları dağıtmaya devam edeceğiz" dediler.

'İlk yardımı sizden gördük'

Barış Sitesi'nde torunu yaşayan ve ailesiyle birlikte çadırda kalan Cemile Uğurun, ilk andan itibaren ailesine dayanışma çadırı aracılığıyla destek olunduğunu söyleyerek ihtiyaçlarının bundan sonra nasıl karşılanacağına ilişkin endişeli olduğunu belirtti. "İlk yardımı sizlerden gördük" diyen Uğurun, ne yapacaklarını bilmediğini söyledi, karara tepki gösterdi.

Benzer şekilde çadırda kalan diğer yurttaşlar da duruma tepkili.

'TKP depremzedelerle dayanışmasını sürdürecektir'

TKP İzmir İl Başkanı Başar Özer, soL'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biz depremin ilk gününden itibaren Bayraklı’nın etkilenen bölgelerindeydik. Gördük ki ne devletin ne de yerel yönetimlerin depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir organizasyonları bulunmuyor. Bu koca koca kurumlar işlerin yapsalardı TKP’ye ihtiyaç olmazdı. Ama gelinen noktada, depremin üstünden 1 hafta geçmiş ve hala insanlar insanlık dışı koşullarda barınmaya, ısınmaya çalışıyorlar ve yarın ne olacağını da bilmiyorlar. Durum böyleyken, TKP’ye ihtiyaç vardır, TKP depremzedelerle dayanışmasını sürdürecektir. Yüzlerce depremzede yurttaşımızla birebir iletişim halindeyiz, masayı kaldırmakla TKP’den kurtulacağını sananlar kendilerini kandırıyorlar.

Halkevleri çadırına müdahale

TKP'nin dayanışma çadırının kaldırılmasına yönelik girişim sürerken, Halkevleri çadırına yönelik de polis saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi gözaltına alındı.