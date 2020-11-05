İzmir'de çok sayıda ilçe depremden etkilendi

Depremin 6. gününde çok sayıda ilçeden hasar ihbarları gelmeye devam ediyor.

En çok yıkımın olduğu Bayraklı bölgesinin dışında Buca, Balçova, Karşıyaka ve Konak'ın Alsancak semtinde de bazı binalar boşaltıldı. Balçova'da bir binanın da kaymaya başladığı söyleniyor. Yurttaşların binalarının güvenli olup olmadığı konusundaki endişeleri giderek artıyor.

Karşıyaka'da ağır hasarlı ve yıkım kararı verilen bir binayı, oturanların 2 gün içerisinde terk etmesi istendi:

Konak'ın Alsancak semtinde hasarlı bir bina polis kontrolünde boşaltıldı. Binanın etrafındaki dükkanlar da çıkartılıyor. Semtte başka az hasarlı binalar da bulunuyor:

Buca ilçesinde de hipodrom alanında çadır kent kuruldu. Öte yandan Fırat Mahallesi'nde ağır hasarlı olduğu söylenen ve daireleri boşaltılan binalar var.

Mahalledeki Aslıhan Kent Sitesi de boşaltılan yerlerden. Sitenin C bloku tamamen tahliye edildi. 3 bloklu sitenin boşaltılan C blokunda 32 daire bulunuyor.

Boşaltılan apartman sakinlerinin bir bölümünün mahalledeki çadırlarda, bir bölümünün de akrabalarında kaldığı belirtildi. Mahalledeki çadırlara "Sizi Çevik Bir Meydanı'ndaki afet toplanma alanına alacağız. Çıkmazsanız gönüllülerin getireceği şeylerle yetinin" denildiği bildirildi. Ancak insanların henüz hasar düzeyi belli olmayan ya da az hasarlı olan binalarını da bırakmak istemediği aktarıldı. Ayrıca yakınlarda çalışanların da bulunduğu kaydedildi.

Çiğli'de de yurttaşlar hasarlı binaları terk ediyor:

Genel hasar taraması yapılmayacak

Mahallede hasar tespiti yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri az hasarlı ya da boşaltılan binaların olduğu Fırat Mahallesi'nde genel bir tarama yapmayacaklarını söyledi. Genel taramanın yalnızca Bayraklı'da yapılacağı, hasar tespiti yapılması için ise kaymakamlığa başvuru yapılması gerektiği belirtildi.