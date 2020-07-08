İzmir'de cami hoparlöründen Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddia edildi, müftülük yalanladı

İzmir'de 'Çav Bella' ve 'Yuh Yuh' şarkılarının ardından bu kez de Müslüm Gürses'in şarkısı cami hoparlöründen duyulduğu söylendi.

Ege Postası'nın haberine göre, Karşıyaka Örnekköy'de Zübeyde Hanım Mahallesi TOKİ evlerinde bulunan camiden Müslüm Gürses’in “Unutamadım” şarkısı çalındı.

Gece saat 03:40 sıralarında cami hoparlöründen çalınan şarkı, bölgedeki yurttaş tarafından kaydedildiği de iddia edildi.

Müftülük yalanladı

İzmir Müftülüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Bu gece 03.40 sularında İlimiz Karşıyaka ilçesindeki bir camimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin sesli görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. İlimiz genelinde merkezi ezan sisteminin tamamen kapalı olması sebebiyle böyle bir vakanın yaşanması mümkün değldir -Yapılan inceleme neticesinde de cami civarında bazı gençlerin araçlarıyla dolaşırken yüksek sesle bahse konu müzik yayınını yaptıkları tesbit edilmiştir. Netice itibariyle Olayın camimizle bir ilgisi bulunmamaktadır.”