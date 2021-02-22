İzmir'de Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilere AKP'li rektörlerden ceza

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Melih Bulu'ya karşı başlayan protestoların İzmir ayağındaki eylemlere katılan üniversite öğrencilerine, eski AKP'li rektörler tarafından ceza yağdırıldı.

AKP'de 14 yıl boyunca Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar ve eski AKP milletvekili Ege Üniversitesi rektörü Necdet Budak öğrencilere ceza ve soruşturma yağdırdı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Boğaziçi’ne destek veren 35 öğrenciye üniversite tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma açılan 35 öğrenciden, 5'ine uzaklaştırma cezası verildi.

Cumhuriyet'ten Arda Özarda'nın haberine göre ceza alan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Anıl Şık, kendisine delil sunulmadığını bu nedenle savunmasını bile yapamadığını söyledi.

'Anayasal hakkımı kullandığım için ceza aldım'

Öğrenci Şık, hakkındaki soruşturmaya ilişkin olarak, "28 Ocak tarihinde açılan soruşturmada 11 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen 'Kayyum rektör gidecek, üniversiteler özgürleşecek' sloganı ve 12 Ocak 2021 tarihinde Buca Hasanağa İzmir'de kayyım rektörlere karşı bu sefer de Hasanağa'da buluşuyoruz faaliyetlerine soruşturma açıldı. Eyleme katılmam dışında herhangi bir suç yöneltilmediği için savunma bile yapamadım. Anayasanın dışında hukuka aykırı bir davranışta bulunmadım ama ceza verdiler. Soruşturma kağıdını ise ikamet ettiğim adres veya okula değil, ailemin adresine gönderdiler. Hiçbir delil sunmadılar. Karşı dava açacağız, hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Anayasal hakkımı kullandığım için ceza aldım" diye konuştu.

'Neyle suçlandığım hakkında bilgim yok'

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra Ege Üniversitesi öğrencilerine de soruşturma açıldığı öğrenildi.

Soruşturma açılan Ege Üniversitesi öğrencilerinden Ali Çadırcı ise, "16 Şubat tarihinde öğrenci işleri tarafından arandım. Tebligatım olduğu söylendi, şehir dışında olduğumu söyleyince mail ile bana açılan soruşturma kağıdını tarafıma ulaştırdılar. 11 Ocak Ege Üniversitesi önü ve 12 Ocak Hasanağa bahçesi önünde gelişen olaylar ile ilgili hakkımda disiplin soruşturması açıldığı bana ulaşan soruşturma kağıdında yazıyordu. Henüz ne ile suçlandığım hakkında bir bilgim yok. Soruşturmamı yürüten hoca ise 24 Şubat günü savunmamı yapmak üzere kağıtta da belirtildiği gibi yanına çağırdı" diye konuştu.