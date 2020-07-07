İzmir'de avukatların yürüyüşüne polis engeli: Savunma susturulamaz

İzmir'de avukatlar bir araya geldi. Avukatlar baroların yapısını değiştirecek yasa tasarısını protesto ediyor.
Basın açıklaması yaptıktan sonra Baroya alkış ve sloganlarla yürümek isteyen Baro yönetimi ve avukatların önünü çevik kuvvet kesti. Avukatlar ''Avukatlara kanunları öğretmeye çalışıyorlar!'' diyerek tepki gösterdi.
Avukatlar "Savunma susturulamaz" yazılı pankartı taşıdı.
İzmir'de avukatların yürüyüşüne polis engeli: Savunma susturulamazhttps://t.co/nYNOWArQUO pic.twitter.com/KhCY1wJMDo— soL Haber (@solhaberportali) July 7, 2020