İzmir'de askeri helikopter düştü: Pilotlar sağ

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştü.

Haber Merkezi

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu:

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.