İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İzmir'de askeri helikopter düştü: Pilotlar sağ
İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir helikopterin düştü.
Haber Merkezi
İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir helikopterin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu: