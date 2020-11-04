İzmir'de arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rıza Bey enkazındaki çalışmaları incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem esnasında İzmir'de 17 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı ve bunların 16'sında çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Arama kurtarma ekiplerinin bu yerlerdeki çalışmaları yoğun şekilde yaptığını kaydeden Kurum, şu bilgileri verdi:

"Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bugün gece bitirmeyi planlıyorlar. Hassasiyetle çalışıyoruz, son ana kadar, son saniyeye kadar enkaz altındaki vatandaşlarımıza sağ salim ulaşabilmek adına titizlikle çalışmayı sürdürüyorlar. 107 vatandaşımızı enkazdan kurtardık, 111 vatandaşımızı enkaz altında kaybettik. Yaralılarımız var, hastanelerimizde tedavi ediliyorlar. İnşallah bundan sonraki süreçte de yoğun bir şekilde hasar tespit çalışmalarını yapıp, hasar tespit çalışmaları çerçevesinde de yeni yapılacak konutların inşasını gerçekleştireceğiz."