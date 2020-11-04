"İzmir'de apartmanlara 'deprem güvenlik kartı' verilecek"

Gazeteci Saygı Öztürk İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bundan sonra ne yapacaklarını sordu.

Yanıtı Sözcü'deki bugünkü köşesine taşıyan Öztürk, Soyer'in İzmir'deki her binayı kontrol edeceklerini ve her bina için "deprem güvenlik kartı" oluşturacaklarını söylediğini yazdı.

Soyer bu çalışmayı üniversiteler ve meslek odalarıyla birlikte yapacaklarını da belirtti.

Belediye Başkanı deprem dolayısıyla 15 kişinin de şu anda evsiz kaldığını ekledi "önümüz kış, mutlaka çareler üreteceğiz" dedi.