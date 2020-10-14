İzmir'de antrenman yaparken kamyon çarpan sporcu yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde Aycan Y. idaresinde seyreden kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'a çarptı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aslan'ın son olarak iki ay önce Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Biisiklet Yarışında birincilik elde ettiği öğrenildi.