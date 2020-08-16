İzmir'de ALES sınavı öncesi ateş ölçmediler

16 Ağustos Pazar günü sınav giriş evraklarında ALES sınavına girecek öğrencilere bina girişinde maske ve dezenfektan verileceği yazıyordu. İzmir Katip Çelebi Ünivetsitesi'nde maske verilirken, dezenfektan verilmedi. Onun yerine girişlerdeki masalara konulan dezenfektanın ortaklaşa kullanılması istendi.

'Ateş ölçülmedi'

Yapılması gereken ateş ölçümü de yapılmadı. Anfi ve sınıflar salgın öncesindeki sınavlara göre biraz daha az kalabalıktı. Sınava giren bir öğrenci okulda yaşadıklarını soL'a aktardı: ''İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi F2 Dersliğinde oturulan sıranın ön ve arkası boş bırakılmışken, 3 kişilik sırada 2 kişi oturtulduk.

'Sınav esnasında maske takılmadı'

Sınıfa giren öğrencilerin bir bölümü maskesini çıkarmıştı, aralarında öksürenler de vardı. Sınava giren adaylardan biri gözetmene "maskesini çıkaranların maskelerini takmaları konusunda uyarır mısınız" demesi üzerine, gözetmen ÖSYM'nin böyle bir kuralı olmadığını, isteyenin maskesini çıkarabileceğini söylemesinin ardından maskesini çıkaranlar çoğaldı. Aynı gözetmen sınav süresi bittiğinde eğer sınıfın çoğunluğu henüz çıkmamışsa, kalabalığın oluşmaması için kapıya yakın olanlar başta olmak üzere sıra ile çıkılacağını söyledi.

'Sınav çıkışı koridorda yığılma oldu'

Sınav bittiğinde söylediğini unutan gözetmen, "herkes çıkabilir" diyerek koridorların bir anda yüzlerce kişi ile dolmasına sebep oldu. Katip Çelebi Ünivetsitesinin tüm derslikleri, tek katlı ve oldukça uzun olan Merkezi Derslikler binasında yer alıyor. Bu bina, 6 bloktan oluşuyor ve her blokta 4 sınıf/anfi olduğundan belki de 1000'e yakın öğrenci aynı anda koridorlara doluştu. Ne sosyal mesafe, ne de maske... ÖSYM, Sağlık Bakanlığının koyduğu Covid-19 kurallarının hepsini birden çiğnedi''