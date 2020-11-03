İzmir'de adliye binasında hasara rağmen duruşmalar yapılıyor

İzmir'in Bayraklı'da bulunan adliye binasında hasarlı olmasına rağmen duruşmalar yapılmaya devam ediliyor.
Binada zemin altındaki katlarda bile memurlar bile çalıştırılıyor. Artçılar nedeniyle endişeli olduğunu söyleyen adliye çalışanları, işlerin acilen durdurulmasını istiyor.
'Adliye kullanılamaz halde, inisiyatif hakimlere bırakıldı'
soL'a konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen, adliye binasının kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.
İnisiyatifin hakimlere bırakıldığını dile getiren Kayadelen, acilen düzenleme yapılması gerektiğini belirtti.
Kaydelen şöyle konuştu:
"Depremden en fazla etkilenen meslek grubu avukatlar oldu. Adliye binası çok kötü durumda. Ek binası kullanılamaz halde. Merkez binada ise sadece 2 blokta sorun olduğu söylendi bize. 'Adalet hizmetleri durmaz' diyerek sadece HSK duruşmaların ertelenebileceği yönünde bir tavsiye kararı vererek bunların inisiyatifini hakimlere bıraktı. Bu hareket malesef insani ihtiyaçları da karşılamıyor. Meslektaşlarımız ofislerine girip dosyalarını alamıyor, bırakın duruşmalara girsinler.
Çok kolay şekilde bu durum kanunla İzmir özelinde düzenlenebilirdi. Maalesef böyle bir eğilim göremiyoruz. Meslektaşlarımızın canları pahasına duruşmalara girmesine sebebiyet veriliyor. İnsanları adliyelere girmeye zorlamak en hafif tabirle insanlık dışı bir muamele. Hâlâ girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığa da yazdık. Barolar birliği nezdinde de girişimlerimizde bulunduk. Hepimiz arkadaşımızı, komşumuzu, meslektaşımız kaybettik. Bu psikolojiyle adliyelere girmemiz bekleniyor. Acil olarak bir yasal düzenleme yapılmak zorunda."
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Baran Selanik, baronun adliye içindeki birimini böyle paylaşmıştı:
Çatısını 3 vincin tuttuğu, içinde adli faaliyetlerin devam edeceğinin duyurulduğu İzmir Adliyesi’nde bulunan baro birimimizin hali. pic.twitter.com/oXCSjiAmtn— Mehmet Baran Selanik (@mhmtbrnslnk) November 3, 2020
İzmir’de deprem bölgesindeki son durumdan bazı bilgiler:— Mehmet Baran Selanik (@mhmtbrnslnk) November 2, 2020
1-) Daha önce görevlilerin yıkılacak dedikleri bina için başka görevliler bugün gelip orta hasarlı raporu verdi.
2-) Adliyenin çatısını vinç tutuyor.
3-) İnsanlar çadırlarda kalıyor.
4-) Deprem vergileri nerede?
Adliyeden gelen fotoğraflar şöyle: