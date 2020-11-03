İzmir'de adliye binasında hasara rağmen duruşmalar yapılıyor

İzmir’de deprem bölgesindeki son durumdan bazı bilgiler:



1-) Daha önce görevlilerin yıkılacak dedikleri bina için başka görevliler bugün gelip orta hasarlı raporu verdi.

2-) Adliyenin çatısını vinç tutuyor.

3-) İnsanlar çadırlarda kalıyor.

4-) Deprem vergileri nerede?