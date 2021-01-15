İzmir'de açıklarında deprem

Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar açıklarında sat 20.20'de bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,9, merkezi Kuşadası Körfezi olarak belirtildi.