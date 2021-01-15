İzmir'de açıklarında deprem

Ege Denizi'nde İzmir Seferihisar açıklarında sat 20.20'de bir deprem meydana geldi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 3,9, merkezi Kuşadası Körfezi olarak belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 15, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 17.50 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 15.01.2021, 20:20:10 TSİ
Enlem : 37.8676 N
Boylam : 26.9310 E
Derinlik : 6.97 km
Detay : https://t.co/piS2DxMxde@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 15, 2021
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/wI5XGZZwDK
15.01.2021, 20:20:09 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.8 km#Kandilli