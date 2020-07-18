İzmir'de 85 yıl faaliyetini sürdürecek taş ocağına ÇED olumlu raporu

İzmir Menderes'teki Çakaltepe Mahallesi’nde 57 hektarlık tamamı orman alanında kalan bölgede kalker ocağı kurulması için hazırlanan ÇED raporu nihai olarak onaylandı.

Egeligazete'de yer alan habere göre, BATIÇİM tarafından kurulacak ocağın kapasitesi tam 1,5 milyon ton olacak. Alanın 49,8 hektarlık bölümüne kalker ocağı kurulacak. Üretim faaliyetleri sırasında yılda 12 ay, ayda 26 gün ve günde 16 saat çalışılma yapılacak. Kırma-eleme tesis kapasitesinin saatlik 600 ton olması planlanıyor.

Taş ocağı alanı Tahtalı Barajı ve Menderes Nehri Yeraltı Suyu Alt Havzası Alanı’nın yanında, yerleşim alanlarına ise sadece 1620 metre uzaklıkta yer alıyor.

85 yıl patlayıcı kullanılacak

Kalker Ocağında açık işletme yöntemi ile üretim gerçekleştirilecek ve üretim sırasında büyük ölçüde patlayıcı da kullanılacak. Habere göre, delme patlatma yöntemi ile üretim faaliyetine başlanmadan önce yüzeyde yer alan bitkisel toprak sıyrılacak, daha sonra sıyrılan alanlara delikler oluşturularak patlayıcı yerleştirilecek ve gecikmeli patlatma ile malzeme yerinden sökülecek. Ocağın yaklaşık 85 yıl açık kalması öngörülüyor.

Kalker ocağı nedeniyle otoyol ve bağlantı yollarında trafik yükü de önemli ölçüde artacak. İzmir-Aydın Otoyolu’nda mevcut taşıt hacmi yüzde 0,84 oranında artacak. Torbalı bağlantı yolunda ise artış yüzde 2,5 oranında gerçekleşecek.