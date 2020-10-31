İzmir'de 58 saat sonra İdil Şirin kurtarıldı

İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı’ndaki arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler dinleme yaptığı sırada bir kişinin sesi duyuldu. Ekipler sesin geldiği alanda çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra enkaz altındaki İdil Şirin, depremden 58 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. İdil’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkaz altında kardeşi ile yan yana olduğu, uzun bir süre kardeşinden ses aldığı ve daha sonra yanında öldüğü ortaya çıktı.