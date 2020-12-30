İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'den ve çevre illerden hissedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak kaydetti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Oniki Adalar olduğu bildirildi.