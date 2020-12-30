İzmir'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem İzmir'den ve çevre illerden hissedildi.
AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak kaydetti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 38.34 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.12.2020, 16:40:12 TSİ
Enlem : 37.7836 N
Boylam : 26.4258 E
Derinlik : 5.18 km
Detay : https://t.co/o90XLoQhJF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı. Yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Oniki Adalar olduğu bildirildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 30, 2020
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) https://t.co/JkTWN5cecW
30.12.2020, 16:40:12 TSİ
Büyüklük: 4.4,
Derinlik: 14.1 km#Kandilli