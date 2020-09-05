İzmir’de 13 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İzmir'in Bornova ilçesi Birlik Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre Müşerref Nur A., henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Bunun üzerine küçük kız ailesi tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde tedaviye alınan Müşerref Nur A., yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

13 yaşındaki çocuğun cesedi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Müşerref Nur A.'nın şüpheli ölümü üzerine polis, soruşturma başlattı.