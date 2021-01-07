İzmir Valisi'nden 'Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi' açıklaması

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menemen Belediye Başkan Vekili'nin belirleneceği kura çekiminin ikinci kez yapılamaması üzerine, bu işlemi gerçekleştirmek amacıyla bir vali yardımcısını başkan vekili olarak görevlendireceklerini söyledi.
Köşger, AA muhabirine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandığını anımsattı.
Belediye Kanunu'na göre tutuklanma işleminin ardından rutin sürecin işlediğini hatırlatan Köşger, başkan vekili seçiminin son tura kadar devam ettiğini, eşitlik bozulmadığı için de kura çekiminin yapıldığını belirtti.
Adaylardan birinin kura çekimine itiraz ettiğini söyleyen Köşger, şöyle konuştu: