İzmir Valisi Köşger: Vaka sayısında düşüş yok

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Manisa'dan İzmir'e giriş istikametinde polis ve jandarmanın müşterek denetim yaptığı Sabuncubeli'ndeki uygulama noktasında ekiplerin denetimine katıldı. Köşger, burada gazetecilere yaptığı açıklamada dün yapılan denetimlerde polis bölgesinde 800, jandarma bölgesinde de 200'ü aşkın kişiye cezai işlem yapıldığını bildirdi.

DHA'nın haberine göre Köşger, "Eğer bu sürede rakamlar aşağıya düşmezse Cumhurbaşkanımız da ifade etti, daha da sert tedbirler gelme ihtimali var. İzmir özelinde de koronavirüs ile ilgili vakaların stabil gittiğini bir haftadır gözlemliyoruz ama bir düşüş yok. Aşağı yukarı aynı rakamlar her gün geliyor" dedi.

Köşger, aşılamada Ağustos ayı itibariyle İzmir'de yüzde 50'yi bulmayı hedeflediklerini de belirtti.

'Yoğun bakım doluluk oranı açısından sıkıntı yaşanmaz'

İzmir Valisi kentteki yoğun bakım yatak sayısına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanımızın söylediği bir oran var. Bu yüzde 80 doluluk oranı. Bu rakam doğru ama bu sadece koronavirüsten kaynaklı doluluk oranı değil. İzmir'de faaliyetler normal seyrinde devam ediyor. Tüm tıbbi müdahaleler, ameliyatlar, operasyonlar ve yapılması gereken tedaviler yapılmaya devam ediyor. İhtiyaç duyulursa bazı çok acil olmayan tedaviler ötelenebilir ve yoğun bakıma öncelik verilebilir ancak şu anda İzmir'de onu gerektirecek bir durum yok. Kasım, Aralık ayında ulaştığımız pik noktanın yarısından da aşağıdayız şu anda. Biz o noktada bile yoğun bakım doluluk oranı açısından sıkıntı çekmedik. İzmir'de bu anlamda bir sıkıntı olmaz."