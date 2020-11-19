İzmir Valisi: Deprem sonrası vaka ve ölümler 3'e katlandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem sonrasında kentteki koronavirüs vaka ile ölüm sayısının 3 katına çıktığını söyleyerek, "Depremin olduğu an itibariyle pozitifi, temaslısı tüm vatandaşlar sokağa çıktı ve hepsi birbirine karıştı" dedi.

Bornova ilçesinde koronavirüs denetimine katılan Köşger, depremin olduğu gün İzmir'de olan pozitif vaka ve virüs kaynaklı vefat sayılarının bugün itibariyle 3'e katlandığını belirtti.

Köşger "Kurallara uyulması sonucunda, İzmir Türkiye'deki en iyi ilk 10 il arasındaydı depremden önce. Biz onu korumaya çalışıyorduk, ancak deprem maalesef pozitifin, temaslının karışmasına sebep oldu ve ondan dolayı bir patlama ortaya çıktı. Şimdi hemşehrilerimizden depremde gösterdikleri metanetli, sükuneti ve vakarlı duruşu burada da göstermelerini ve depremde nasıl tek yürek olmuşlarsa burada da tek yürek olarak koronavirüsü tekrar eski rakamların da altına çekecek şekilde kurallara riayet etmelerini istiyoruz" dedi.

Vali Köşger "İzmir'deki patlama devam ederse, ilave tedbirler getireceğiz. Getirmemiz lazım, hayatın idamesini sağlamamız lazım" diye konuştu.