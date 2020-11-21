İzmir Valisi, Covid-19'a yakalandı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığı söyledi.

Köşger, "Değerli İzmirliler, Kıymetli dostlar; Dün yaptırdığım PCR test sonucu pozitif çıkmış, bu gün itibariyle evde karantina ve tedavi sürecimiz başlamıştır. Genel durumum iyidir. Şifayı verecek olan Allah’tan tüm hastalara şifa dileriz. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, kurallara uyun" paylaşımını yaptı.