İzmir Valisi: Covid-19 vaka sayısı 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki Covid-19 vaka sayısının son durumunu açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Köşger şöyle yazdı:

"Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronanın mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi koronadan kaybettik. Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum. Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim."