İzmir Tire'deki yangın çıktı, iki kişi yaşamını yitirdi

İzmir'in Tire İlçesinde, Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazözde bölgeye takviye olarak gönderildi.

Bayındır'dan gönderilen arazöz yol onarım çalışması yapılan Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkiinde devrildi. Ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi. 2 ormancı da yaralandı. Yaralanan ormancılar Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İzmir Tire’deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız yaralanmıştır.

Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."