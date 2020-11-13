İzmir Teknopet fabrikasında fazla mesai ücretleri eksik ödeniyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren Teknopet fabrikasında çalışan işçilerin yoğun şekilde fazla mesaiye kaldıkları, mesai ücretlerininse küçük bir kısmının ödendiği iddia edildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan işçiler, haftada 72 saati aşan uzun mesai sürelerine zorlandıklarını ve mesai ücretlerinin yalnızca küçük bir kısmını alabildiklerini belirtti.

Çalışma süresi boyunca işçilere mobbing, kadın işçilere sözlü taciz gibi olayların da yaşandığını ifade eden işçiler, gece vardiyasında çalışan işçilere yemek sağlanmadığı, yemek olarak salça ve gündüzden kalan bayat ekmeklerin verildiğini aktardı.

Fabrikada işçilere görev tanımı dışında iş verildiğini belirten işçiler, sağlık sorunları hiçe sayılarak temizlik yaptırıldığını, bazı işçilerin kronik rahatsızlıklara sahip olmasına rağmen saatlerce ıslak zeminde çalıştırıldığını ifade etti.