İzmir Tabip Odası Başkanı: Aşılama bu hızla 3 yıl sürer

İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı "Bu aşılama hızıyla toplumsal bağışıklığın sağlanması en az 3 yıl sürer" dedi.

Haber Merkezi

İzmir Tabip Odası Başkanı Lüfti Çamlı ilk günlerde sağlıkçıların kurumlarında görece hızlı şekilde aşılandığını, ancak vatandaşa sıra gelince aşılama hızının birden düştüğünü belirterek bu gidişle toplumsal bağışıklık için gerekli aşılamanın 3 yıl süreceğini söyledi. Çamlı şöyle konuştu:

 "Aşı pandemiyle mücadelenin en önemli silahlarından biri. Aşılama süreci sayın bakanımızın ilk açıklamasına göre 11 Aralık'ta başlayacaktı. Ancak aşılama 14 Ocak'ta başlanabildi. Yaklaşık 20 günde 2 milyon 500 bin kişi aşılandı. Orantıladığımız zaman bir ay içerisinde en iyi ihtimalle 4 milyon kişi aşılanacak. Bunun ikinci dozları var. Toplumsal bağışıklık için en az 120-130 milyon doza ihtiyaç var. Yani nüfusun 65 milyonunu aşılarsak, iki doz ihtiyaç olacağından 130 milyon gerek. Siz ayda 4 milyon yaparsanız yılda 48 milyon doz yapar. 130 milyona ulaşmak 3 yıl falan sürer. Dolayısıyla bu hızla erken dönemde toplumsal bağışıklık sağlamak mümkün değil."

ANKA'ya konuşan Çamlı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk dönemlerde günde 1 buçuk milyon aşılamadan bahsettiğini söyleyerek, "Biz 20 günde 2 buçuk milyon doz aşıladık ki bunun da yaklaşık bir milyona yakını sağlık çalışanı. Sağlık çalışanları bulundukları kurumlarda çok hızlı aşılandılar. Vatandaş aşılanmasına geçince hız daha da düştü. Bu 2 buçuk milyonun 1 milyonu 4-5 günde yapıldı. Sonrası çok daha ağır ilerledi. İlçe sağlık müdürlüklerinden aile sağlık merkezlerine aşı ulaşımında sıkıntı var. Aşılar yeterince hızlı gelmiyor" dedi.

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