İzmir Seferihisar açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre, İzmir Kuşadası körfezinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2020
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/6G7GMCxARp
02.11.2020, 14:58:03 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 8.0 km#Kandilli
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyururken, merkez üssünün Seferihisar açıkları olduğunu açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 2, 2020
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 15.82 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih-Saat : 02.11.2020, 14:58:03 TSİ
Enlem : 37.8818 N
Boylam : 26.9240 E
Derinlik : 6.18 km
Detay : https://t.co/SGZBSjzLzq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi