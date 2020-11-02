İzmir Seferihisar açıklarında deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre, İzmir Kuşadası körfezinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyururken, merkez üssünün Seferihisar açıkları olduğunu açıkladı.