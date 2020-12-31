İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi'nde iş cinayeti

İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren şantiyede, dün sabah saat 09:00 sularında meydana gelen olayda Alkın Kompresör'e bağlı olarak çalışan bir işçi hayatını kaybetti.

Üç arkadaşı ile birlikte çatı paneli yaparken dengesini kaybedip yere düşerek can veren işçinin emekliliğine çok az kaldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı'na ulaşan şantiye işçileri, sahada hayat kemeri, kasket, güvenlik elbiseleri gibi koruyucuların bulunmadığı, iş güvenliğinin sağlanmadığını söylediler.

İşçiler yaşanan kazanın ardından işin bugün devam ettiğini belirtirlerken, arkadaşlarını kaybetmenin psikolojilerini bozduğunu ama geçimlerini sağlamak için işe devam etmeye mecbur olduklarını anlattılar.