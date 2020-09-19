İzmir merkezli 28 ilde Cemaat operasyonu: 21 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Gülen Cemaati'nin Türk Sİlahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen örgüt yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen 48'i muvazzaf 66 kişiden 53'ü gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin işlemleri sağlık gerekçesiyle ertelendi.

Aralarında muvazzaf astsubayların da bulunduğu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınanlardan 8'i ifadelerinin ardından serbest kaldı. Diğer kişilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda 19'u Kara Kuvvetleri, 18'i Hava Kuvvetleri, 24'ü Jandarma, 2'si Sahil Güvenlik ve 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu astsubay oldukları, 48'inin halen görev yaptığı öğrenilen 66 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 55 zanlı emniyet tarafından yakalanmıştı.