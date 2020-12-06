İzmir Menemen'de su servisi yapan marketçiye polis saldırısı

İzmir Menemen'de Kent 2 semtinde TEKEL, su servisi ve market olarak hizmet veren Palandöken Market'in sahibi Serhat Demir saat 17.00'den sonra marketinin kepengini yarıya kadar kapatıp izin verilen süre olan 20.00'ye kadar su servisine devam etmek istedi.

Ancak marketin önüne gelen polisler Demir'in satışa devam edeceğini iddia ederek marketi kapatmasını istedi. Demir su servisine 20.00'ye kadar izin verildiğini, servise devam etmek için dükkanda bulunmasını gerektiğini söyledi.

soL'a konuşan Demir su servisi için izin belgesinin aslının diğer dükkanda olduğunu söylediği polislerin kendisinin gidip belgeyi getirmesine izin vermediklerini, kendisine eşlik etmelerini söylediği polislerin bunu da kabul etmeyerek gözaltına almak için yere yatırarak ters kelepçe taktıklarını anlattı.

Olay anları Demir'in marketinin üst katında oturan ailesi tarafından da görüntülendi.

'Bu ülkeden defolup gideceksiniz' diyip küfrettiler

Demir bu sırada yüzüne defalarca biber gazı sıkıldığını, karakola götürülürken kendisine "Bu ülkeden defolup gideceksiniz, sizi bu ülkede ....ceğiz" denilerek küfredildiğini ve karakolda kamera olmayan bir odada 4 polis tarafından darp edildiğini anlattı.

Demir karakolda darp edilmesinin ardından darp raporu için hastaneye götürüldüğünü ve ardından yeniden karakola götürülerek ters kelepçeli olarak hiçbir işlem yapılmadan saat 21.00'e kadar tutulduğunu dile getirdi.

Emniyet amiri özür diledi

Polislerin nöbet değişiminin ardından ifadesi alınıp serbest bırakıldığını anlatan Demir, bugünse kendisini Menemen İlçe Emniyet Amiri'nin aradığını belirtti. Demir ilçe emniyet amirinin polisler adına özür dilediğini, olayı araştıracakları sözünü verdiğini söyledi.

Demir polisler hakkında yarın şikayetçi olacağını belirtti.

Bugün herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını sorduğumuz Demir "Hayır halen su servisine devam ediyorum" dedi.