İzmir Menderes'teki yangın 22 saat sonra kontrol altında: Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

Ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.

Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbirlerin ardından evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.

Özdere-Ahmetbeyli arasındaki kara yolu ise arazözlerin rahat bir şekilde bölgeye ulaşması için sivil araç trafiğine kapatıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden bölgeye gelen arazöz ve ekipler, duman çıkışı yaşanan bölgelere anında müdahale etmek üzere bekleyişini sürdürüyor.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklama yaptı:

"22 saatte bu yangını kontrol altına alabildik. Ciddi bir miktarda parça parça olsa denize kadar olan arazinin yanması maalesef söz konusu.

Korkumuz ve endişemiz burada atlamalı olarak giden yangının birleşmesi ve tamamen alanın yanmasıydı. Parça parça yanmış olması tabi ki üzüntümüzü bir miktar hafifletti diyebiliriz.

Özellikle şunu ifade etmek isterim. Nemin yüzde 9'a düştüğü yerler var Türkiye'de. Bunun anlamı şu; otun üzerine sanki benzin dökmüşçesine bir yerde yangın çıktığı andan itibaren, o yangın bir miktar rüzgarın etkisiyle neredeyse yakalamanıza imkan kalmıyor.

Manisa'da 2 uçak 10 helikopter, 20 su tankeri 320 personel taşıyor. Henüz kontrol altına alındı bilgisi gelmedi ama birkaç saat içinde Manisa yangınında soğutma faaliyetlerine geçebiliriz diye düşünüyorum.

Türkiye genelinde 146 orman yangını, 81 ziraat yangını çıktı. İzmir'de de bir hafta içerisinde 20 orman yangını, 13 ziraat yangını olmak üzere İzmir'de de toplam 33 yangına müdahale ettik.

Son üç yılda 2020 yılı, yüzde 27 daha fazla yangınla karşı karşıyayız.

İzmir için, Menderes için geçmiş olsun diyorum. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar yüzde 90 insan hatasıdır. Yüzde 90 insan hatasının olduğu yerde çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.

Eğer birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Çok çok dikkat ediyor olmamız lazım. Orman alanlarını kullanırken, zirai alanların temizlenmesiyle ilgili faaliyet gösterirken çok çok dikkatli olmamız lazım.

Arkadaşların bir tespiti var. Bir başlangıç noktasında yiyecek içecek materyali bulunmuş. Bunun yanlışlıkla çıkarılabilmiş olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir ama kesin rakamları arkadaşlarımız ölçüm yaptıktan sonra açıklayacaklar. Olayla ilgili bir gözaltı var.

Bu kadar yangının çıktığı yerde iyi niyetli olmak saflık olur diye düşünüyorum. Kolluk kuvvetlerimiz gerekli çalışmayı yapıyorlar.

Ormanlarda mangal kullanımıyla ilgili İçişleri Bakanı ile görüştük, tedbir alınacak."