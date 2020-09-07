İzmir Gültepe’de kentsel dönüşüm

İzmir’de merkez ilçe Konak’a bağlı Gültepe semtinde 300 hektar alanı ve 14 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm imar planları geçtiğimiz günlerde askıya çıkarak, halka açıldı. İmar planına göre evleri yeni yapılacak yol içerisinde ve yeşil alanda kalan Gültepeliler imar planına karşı, 15 günlük itiraz hakkını kullanarak dilekçeleriyle başvuru yapmaya başladı. Evleri yapı alanı içerisinde kalanlar ise bilgi kirliliğinden, belediyenin aydınlatıcı bir açıklama yapmamasından ve belirsizlikten şikâyetçi.

Sosyalist eğilimli geçmişiyle bilinen ve ilerici sosyal yapısıyla, yoğun olarak işçi sınıfının ikamet ettiği bir emekçi semti olan Gültepe’de yaşayan yurttaşlar, bu örgütlü sosyal yapının kentsel dönüşüm sonucunda kırılacağından endişeli. Gültepe sakinleri yıllardır ikamet ettikleri, doğup büyüdükleri, samimi komşuluk ilişkilerinin halen sürdürüldüğü mahallelerinden ayrılma korkusunu ise şimdiden hissediyorlar.

1980 yılında tarihe ‘’Gültepe Direnişi’ olarak geçen olaylar sonucunda yüzlerce işçi tutuklanırken, onlarca işçi yaralanmıştı. Gültepe’nin 1973'yılından 12 Eylül darbesine kadar görev yapan ve Tariş direnişine verdiği destekle bilinen eski belediye başkanı Aydın Erten ise Gültepe halkı tarafından sevgiyle anılmaya devam ediyor.

12 Eylül darbesinde en son teslim alınan yer ve kurtarılmış bölge olarak bilinen Gültepe, şimdi sermayenin yeni bir saldırısıyla karşı karşıya.

Bölgede bir süredir siyasal mücadele yürüten Çınartepe Semt Evi konuyla ilgili çalışma başlatırken, kısa sürede gündeme ilişkin halk toplantıları yapılması hedefleniyor.