İzmir Dikili’de kurulacak kum ocağı halkın geçim kaynaklarını yok edecek

İzmir Dikili’de yapılmasını planlanan ve ÇED olumlu raporu verilen kum ocağı doğayı ve halkın geçim kaynaklarını tehdit ediyor.

Hayvancılık yok olacak

10 hektarlık alanda yapılacak kum ocağı, 50-60 yıllık çam ağaçlarını ve bölgedeki zeytinlikleri yok edecek. Ayrıca Deliktaş ve Yaylayurt Mahallellerinde yaşayan halkın geçim kaynaklarından biri olan küçük ve büyük baş hayvancılığın yapılması da kum ocağının kurulmasının ardından neredeyse imkânsız hale gelecek.

1.Derece deprem bölgesine maden ocağı

Yapılması planlanan kum ocağı, 1. Derece deprem bölgesinde yer alıyor. Yerleşim yerlerine sadece 290 metre uzaklıkta olan kum ocağının yapılması kamu yararına aykırı olarak değerlendiriliyor.

Su kaynakları da kirlenecek

Kum ocağı projesi, Dikilitaş ve Yaylayurt Mahallelerinde yaşayan 480 kişinin geçim kaynaklarını yok edecek. Proje alanında yer alan dereler, tarımsal sulama amacı ile kullanılan Deliktaş Göleti’ni besliyor. Ocağın yapılması durumunda derelerin kirlenmesi Deliktaş Göleti’nin de kirlenmesine neden olacak. Böylece bölgede yaşayan halkın tarım yapma şansı da kalmayacak.

Maden ocağı projesi, koruma bölgesinde yer alıyor

Maden ocağı projesi alanı İzmir Dikili Termal Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde yer alıyor.

Ayrıca yıllık 170.000 ton üretim yapılacağı ön görülen kum ocağı projesi ile parsel arasında büyük bir fark var. Bu da, ocağın kurulmasının ardından kapasite arttırılmasına gidileceğini ya da başka şirketlerin bölgede faaliyet göstermesinin kapısının açılacağını düşündürüyor.

Bölgede yaşayan yurttaşların tepkisi büyük

Özellikle Dikilitaş ve Yaylayurt Mahallelerinde yaşayan yurttaşlar, yapılması planlanan kum ocağı projesine tepkili. Bir imza kampanyası başlatan yurttaşlar, proje için yargıya yürütmeyi durdurma başvurusu da yaptı.

Yurttaşlar, önümüzdeki günlerde yapacakları eylemle projeye verilen olumlu ÇED kararını protesto edecek.



