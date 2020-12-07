İzmir Devlet Tiyatrosu'nda temsil ve provalar durduruldu

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda 50 kişinin Covid testinin pozitif çıkmasıyla ortaya çıkan ve dekoratör Ali Cem Köroğlu'nun ölümüyle sonuçlanan skandalın ardından bugün temsil ve provalara belirsiz süreyle ara verildi.

Genel Müdürlük onayı ile DT çalışanlarına duyurulan erteleme kararında "Genel Müdürlüğümüzün 07.12.2020 tarih ve E-81915022-020-25642 sayılı oluru ile; oyunlarımızın temsilleri ve provalarımız ileri bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi.

Gerek DT emekçilerinin, gerek Kültür Sanat Sen ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği'nin bu hafta açıkladıkları talepler sadece İzmir değil, Devlet Tiyatroları'nın tamamında temsil, prova ve turnelerin belirsiz bir süre ertelenmesi yönündeydi. Ali Cem Köroğlu'nun ölümüyle ilgili sorumlu ve yetkililere dönük sorşturma açılması da öncelikli talepler arasında yer alıyor.

Farklı illerin Devlet Tiyatroları'ndan görüştüğümüz DT emekçileri, çalışanlardaki huzursuzluk ve endişenin giderek arttığını, prova ve oyunlarda gerçek önlemler almaları mümkün olmadığı halde çalışmaya mecbur bırakıldıklarını ifade ettiler. DT emekçileri "Hem Ali'nin ölümü konusunda, hem de çalışanların ve seyircilerin sağlığı için iptal ve soruşturma taleplerinin takipçisi olacağız" dediler.