İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e yükseldi

AFAD, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

İzmir Depremi'nin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

AFAD, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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