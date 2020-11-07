İzmir Depremi'nin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
AFAD, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısı 115'e yükseldi
AFAD, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
Haber Merkezi
İzmir Depremi'nin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor.
AFAD, İzmir depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.