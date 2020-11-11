İzmir depreminde görevlendirilen 25 kişilik AFAD ekibi karantinaya alındı

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları için İzmir'e gönderilen 25 kişilik Erzurum AFAD ekibi, dün gece saatlerinde kente döndü.

AA'nın haberine göre, Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı'nın talimatıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında evlerine gönderilmeyip misafirhanede ağırlanan ve hastanede Covid-19 testi yapılan 25 kişilik ekipten 5'inin test sonucu pozitif çıktı.

Ekipten test sonucu pozitif çıkanlardan biri, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, test sonucu pozitif olan ancak belirti göstermeyen 4 kişinin de aralarında bulunduğu ekibin tamamı evlerinde karantinaya alındı.