İzmir Demir Çelik'te iş cinayeti

Aliağa'daki İzmir Demir Çelik fabrikasında bir işçi kütük diye adlandırılan demir yığını ile duvar arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Fabrikada kadrolu olarak 3 yıldır çalışan elektrik bakımcı 29 yaşındaki Mehmet Fidan dün akşam vardiyasında, kütük diye adlandırılan demir yığınının kütük şarj sehpasından kayması sonucu kütük ile duvar arasında kalarak ağır yaralandı.

İlk müdahalenin Aliağa'da yapıldığı öğrenilen Fidan, daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.