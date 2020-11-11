İzmir Büyükşehir Belediyesi taşınırken bir soru yanıt arıyor: Kim gerçeği söylüyor?

İzmir depreminde hasar gören, İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının taşınması sürecine dair, kurum içine yönelik bir yazı yayımlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin imzasını taşıyan belgede, Konak'ta faaliyet gösteren ana hizmet binasının Kültürpark'a taşınma işlemleri için, ilgili birimlerce personel görevlendirilmesi talep ediliyor.

'Personel haricinde kimse alınmayacak' yazıldı

Belgeye göre, görevli personel, yüklenici firma tarafından yürütülecek taşınma işlemleri sırasında eşyaların gözetimi ve ihtiyaç duyulan bilgilerin temininden sorumlu olacak. Ancak, belgede yer alan "Belediye Hizmet Binasına ... görevli personel haricinde kimse alınmayacak" ibaresi, hasarlı bir binada, personelin nasıl çalışacağına dair soru işaretleri doğuruyor.

Konuya dair görüş aldığımız, bir İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, yazıda taşıma işlemlerinin bir yüklenici firma tarafından yapılacağı belirtilmesine karşın, geçtiğimiz hafta içerisinde dağıtıma çıkarılan yazının hemen ardından, birçok birimin, taşınma işlemlerine başladığını, taşıma işlemlerinin de hiçbir önlem alınmadan, belediye personeline yaptırıldığını söyledi. Görüşüne başvurduğumuz personele şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi idaresi, taşınma işleminde, topu daire başkanlarına ve müdürlere bırakmış durumda. Onlar da, plansız bir şekilde hareket ediyorlar ve çalışanları tehlikeye atıyorlar. Örnek vermek gerekirse, bu hafta meclis toplantısı vardı. O nedenle, geçtiğimiz hafta içerisinde, meclis ile ilgili evrağı olan birimlerden, evrak iletmeleri istenmiş. Bir çok kişi de bina içerisine girip, evrak almış. Belediyenin hukuk müşavirliği, taraf olduğu davaların aksatılmaması için, avukatlara üzeri örtülü bir şekilde baskı yapmış. Hiçbiri, resmi olarak içeri girin dememiş. Ama, aksayacak bütün işlemlerin sorumluluğunun çalışanlarda olacağını söylemekten geri kalmamışlar.

Bazı örneklerde de, idareciler, kendilerinin de içeri gireceğini belirterek, çalışanları kendilerine eşlik etmeye çağırmışlar. Evrak ve bilgisayar alınması ile sınırlı olmayan taşıma işlemleri de olmuş. Masası ve sandalyesi ile birlikte taşınan birimler olmuş. Plansızlık o kadar büyük ki, bina içerisinde aynı anda kaç kişinin olduğu, içeriye kimin girdiği kayıt altına bile alınmamış. Bir terslik yaşansa, nasıl müdahale edileceği bilinmiyor. Oysa, bu tür bir taşıma işlemi için, öncelikle binanın hasar durumunun tespit edilmesi, ardından, binaya girilebilecek olması durumunda da, bir 'tahliye planı'nın oluşturulması gerekir. Ama bunların ikisi de yapılmadı. Buğra Gökçe tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan açıklamada, binanın hasarlı olduğu, hasar tespiti yapılmadan binaya kimsenin sokulmayacağı söylenmişti oysa."

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı tarafından ortaya konan bu iddiaları, kurumda yetkili olan memur ve işçi sendikaları ile İzmir Büyükşehir yetkililerine sorduğumuzda ise farklı bir yanıt alıyoruz.

'Kişisel eşyalarını alıyorlar'

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Eren Çetindere, çalışanlara belediyenin eşyalarının taşıtıldığına dair bilgilerinin olmadığını, kişisel eşyaların alınması için 15 dakikalık bir izin alındığını, kişisel eşyaların yanında kimi evrakın da alınmasının normal olduğunu ama bunun sınırlı olduğunu düşündüğünü iletti.

DİSK'e bağlı Genel-İş 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız da, "Sağlıksız diye boşaltılıyor zaten. Biz bu koşullarda çalıştırmayız dedik en başta. Üyelerimizden de, 'Eşyaları bize taşıtıyorlar' bilgisi gelmedi" diyerek, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bir taşıma işleminden haberdar olmadıklarını söyledi.

'Yanıt verebilecek birim taşınıyor'

Sorularımıza yanıt aradığımız İzmir Büyükşehir Belediye yetkilisi ise, taşınma işlemlerinden sorumlu idari birimin, taşınma aşamasında olduğu için telefonunun çalışmadığını, 2 gün sonra aramamız durumunda, idari birim ile görüştürebileceğini söyledi. Çalışanlara taşıma işlemi gerçekleştirdiği iddialarına ilişkin olarak ise, çalışanların müdürlüklerinden izin alarak, bina içine girdiklerini ve özel eşyalarını aldıklarını belirtti.

'Bilgisayarları ve masaları kim taşıdı peki?'

Görüş aldığımız belediye çalışanının iddiaları ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve belediyede yetkili sendikaların açıklamalarının çelişmesi üzerine, başka bir belediye çalışanından görüş istedik.

Belediye çalışanı, "Ortada bir iddia var, ama belediyeyi temsil iddiasındaki 3 kurum, ya bilgisi olmadığını ya da bu iddianın gerçek olmadığını söylüyor. Bu durumda, üçünün de, Eshot Ulaşım Kartları Şubesi Müdürlüğünün üst katında bulunan ve eskiden yemekhane olarak kullanılan katın, geçtiğimiz hafta nasıl kullanıma açıldığını, orada çalışmaya başlayan birimlerin bilgisayarlarının nereden geldiğini açıklaması gerekir. Bunu istemezlerse, hemşehri iletişim merkezinin Kültürpark'ta nasıl çalışmaya başladığını, belediyenin giriş katının neden boş olduğunu söyleyebilirler" diyerek, konunun tartışılmaya devam edeceğinin işaretini vermiş oldu.

Şimdi biz de "Kim gerçeği söylüyor?" merak ediyoruz.