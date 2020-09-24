İzmir Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüme itiraz sürecinde zorluk çıkarıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gültepe’de Konak Belediyesi tarafından uygulanmak istenen kentsel dönüşüm projesine itiraz süresinin dolmasına 2 gün kala, yurttaşların itiraz dilekçelerini ilk etapta belge eksikliği iddiasıyla kabul etmedi.

İtiraz dilekçesi teslim edilmek istenirken yurttaşlardan mevzuatta yer almayan belgeler talep edildi. Dilekçeleri kayda almak istemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurttaşların ısrarları sonucunda 200 kadar dilekçeyi teslim almak zorunda kaldı.

Bölge halkı tarafından tepkiyle karşılanan proje için hazırlanan imar planı 14 mahalleyi kapsıyor, planın 300 hektarlık alanıyla çok büyük bir bölgedeki yaşamı baştan aşağıya değiştirmesi bekleniyor. Halkın büyük kesimi ilk günden itibaren dilekçelerle itiraz başvurusunda bulunmaya başladı.

Bölgede yaşayanlar imar planı hazırlanırken görüşlerinin alınmadığını, projenin mahalledeki yaşam kültürünü tamamen değiştireceğini, hak kayıplarına uğrayacaklarını, planın bölge halkından çok müteahhitlerin ve zenginlerin çıkarı gözeterek yapıldığını belirterek imar planlarına itiraz ediyor. Bölgede yaşayan kiracılar da, kendilerine dair hiçbir açıklama yapılmamasından dolayı yönetime tepkili.

